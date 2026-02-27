Un poste de hormigón lleva un mes con riesgo de caída sobre la N-555 en Redondela

Un vecino de la parroquia redondelana de Cedeira alerta de la grave situación de peligro para la seguridad vial y vecinal que afecta a la carretera N-555 (Redondela-Peinador), donde un poste de hormigón lleva más de un mes con riesgo de caer sobre la calzada debido al deterioro de su base.

El problema se encuentra en la zona de A Rabadeira, en un tramo que soporta un tráfico constante de vehículos. El poste del tendido eléctrico se encuentra pegado a la carretera y su base se encuentra muy deteriorada, con grietas visibles y una inclinación evidente que hace temer su caída en cualquier momento.

Detalle de la base del poste de hormigón. / NOÉ COVELO

El denunciante, Noé Covelo, asegura que ya ha puesto la situación en conocimiento de Unión Fenosa, empresa responsable del suministro eléctrico, pero hasta la fecha no se ha producido ninguna intervención efectiva para solucionar el problema. «Resulta incomprensible que, tras más de un mes desde el aviso, no se haya actuado para prevenir un riesgo que es visible y evidente. No se puede esperar a que ocurra una desgracia para tomar medidas», indica.