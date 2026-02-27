La falta de personal en Correos causa graves retrasos en el reparto

La CIG-Correos alertó ayer de que la unidad de reparto de Redondela se encuentra al borde del colapso por falta de personal, ya que de las 21 plazas solo están cubiertas 12, que se tienen que encargar de darle cobertura a tres municipios en el turno de mañana, Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes, y se incrementa a cuatro en el de tarde, ya que se añade Soutomaior.

Según la central sindical, esta situación está provocando una «total desorganización do servizo», teniendo en cuenta que el personal efectivo tiene que andar cada día «dando saltos» para tratar de atender el reparto, «polo que a calidade do servizo que se lle presta á cidadanía é cada día peor», subrayan.

La CIG incide en la obligación de la sociedad pública de cumplir con la legalidad en cuanto a plazos de reparto y días de entrega que establece la ley postal. «Hai notificacións administrativas, citas xudiciais e outros envíos como citas médicas que están a chegar fora de prazo nalgúns casos como consecuencia do deterioro deste servizo público», critican.

Por otra parte, la falta de personal provoca también «unha situación de tensión e de estrés» entre los trabajadores que tiene como consecuencia el aumento de accidentes laborales y de bajas por ansiedad, problemática que la CIG lleva tiempo denunciando ante la Inspección de Traballo.