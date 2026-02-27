La ampliación del pantalán de Chapela genera rechazo vecinal

La Asociación de Vecinos de Chapela y otros colectivos de la parroquia redondelana han presentado alegaciones en contra de la ampliación solicitada a la Autoridad Portuaria de Vigo por el Círculo Cultural Recreativo para instalar plataformas flotantes en su puerto deportivo, que estarían destinadas al amarre y varada de motos de agua.

Desde el colectivo vecinal consideran que el incremento de la actividad de motos acuáticas prevista para la zona puede generar un impacto ambiental significativo y afectar directamente a la calidad de vida de los vecinos. Entre los motivos expuestos en su escrito contra la ampliación del pantalán figuran el «posible deterioro de la calidad del agua, el incremento del ruido y las molestias derivadas del tránsito de este tipo de embarcaciones».

Asimismo explican que se trata de un espacio donde conviven distintos usos consolidados: una zona de marisqueo en el entorno, una playa de perros, navegación de embarcaciones tradicionales y un área de descanso en el paseo marítimo de Cardona que frecuentan las familias con niños. Además, también hay que tener en cuenta la cercanía de un centro escolar, circunstancia que hace especialmente sensible cualquier aumento de contaminación acústica.

La asociación vecinal considera que cualquier decisión que se adopte «debe valorar de forma seria estas circunstancias y garantizar la protección del entorno y de las actividades que ya forman parte de la vida cotidiana de la zona».

La petición del Círculo Cultural fue realizada el pasado 19 de enero para aumentar en 160 m2 la superficie de la lámina de agua de su puerto del paseo de Cardona, con el objetivo de dar servicio a las motos acuáticas ante el incremento de la demanda de plazas para estas embarcaciones.