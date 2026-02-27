Alumnos del IES de Chapela se forman para la prevención del acoso escolar

El Multiusos de A Xunqueira cerró ayer las dos jornadas formativas de convivencia del IES Chapela, una iniciativa clave para la puesta en marcha de los Equipos de Axuda del alumnado. Un grupo de 28 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO se formaron para ser agentes activos en la prevención del acoso y la mejora del clima escolar a través del apoyo entre iguales.

El programa, creado y patentado por José María Avilés, doctor en Psicología por la Universidad de Valladolid y referente internacional en convivencia escolar, contó con su participación directa, además de la alcaldesa, Digna Rivas, y la actriz y humorista Arantxa Treus, madrina de esta edición.