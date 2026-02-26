Soutomaior pone en marcha un plan urgente de reparación de sus viales

El gobierno local de Soutomaior ha presentado una campaña de reparación de baches que se han producido en los viales del municipio tras la sucesión de borrascas acontecidas desde el inicio de año.

La actuación, que se ejecutará la próxima semana, tiene como objetivo adecentar las carreteras más dañadas por el efecto de las lluvias. Desde el gobierno local señalan que se intenta actuar con rapidez, eficacia y organización para que recuperen su estado óptimo en el menor tiempo posible.

El plan se realizará con un seguimiento diario de las incidencias y de las actuaciones en marcha, y se pide comprensión y colaboración de los vecinos.