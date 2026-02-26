Las deficiencias del campo de fútbol de O Viso obligan a una reforma integral

El gobierno local de Redondela llevará hoy a pleno la reforma integral del campo de fútbol de A Gándara, en Tuimil (O Viso), una actuación que incluirá una nueva base con asfaltado de toda la superficie, el cambio del césped y mejoras en el drenaje y el sistema de riego.

La decisión responde a la necesidad urgente de intervenir en una instalación que presenta «un avanzado estado de deterioración, malia levar pouco tempo construída», justifica la alcaldesa, Digna Rivas. Según los informes técnicos, el terreno de juego sufre deficiencias significativas tanto en el césped sintético como en su base estructural, lo que afecta directamente a la calidad del juego y, fundamentalmente, a la seguridad de los usuarios. Los expertos advierten que el sistema estructural inferior «xa non garante unha superficie óptima, o que provoca irregularidades no terreo e problemas de drenaxe que aumentan o risco de lesións».

La actuación propuesta por el Concello no será un simple parche, sino una renovación integral que incluirá a retirada completa de la manta actual y de la base elástica, la renovación de la base con asfaltado de toda la superficie, la instalación de un nuevo césped sintético de última generación y la mejora de los drenajes y sistemas de riego. La actuación, presupuestada en 469.280 euros, se financiará con fondos propios del remanente de Tesorería, por lo que tiene que ser aprobado por el pleno.

Rivas subraya que el campo de A Gándara «é unha peza esencial» para el tejido social de Redondela, siendo utilizado habitualmente por clubs y escuelas deportivas. «Non actuar agora suporía un encarecemento futuro das obras e, o que é máis grave, a posible inutilización da instalación, prexudicando a centos de mozos e mozas», señala. La regidora atribuye los problemas al proyecto original realizado en 2017 por el anterior gobierno, que presentaba «importantes eivas, sobre todo na base da superficie baixo o terreo de xogo».