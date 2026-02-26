El barrio de A Portela se queja del retraso de las obras del nuevo puente sobre la línea ferroviaria

Los vecinos del barrio de A Portela, en Redondela, están hartos de las molestias que les causa el cierre por obras del paso superior sobre la línea del ferrocarril entre Redondela y la estación viguesa de Guixar, una situación que los mantiene casi aislados desde hace seis meses. Y lo peor es que, ante la lentitud de los trabajos, se desconoce la fecha prevista de remate.

Este vial, que conecta las numerosas viviendas de la zona de A Portela con la carretera N-552 (Redondela-Vigo) se encuentra cerrado al tráfico desde el pasado mes de septiembre, una situación que obliga a los residentes a realizar un importante rodeo por el centro de Redondela para llegar hasta sus casas —seis kilómetros entre ida y vuelta—, con el gasto y la pérdida de tiempo que eso supone. Además, el cierre del puente también les ha privado de servicios como el transporte escolar o el transporte público, un grave trastorno para muchos residentes de la zona.

El colectivo de afectados realizó una concentración el pasado sábado para expresar su malestar por el incumplimiento de los plazos de la obra, ya que existía un compromiso para rematarla el 31 de enero, pero casi un mes más tarde el fin no parece cercano ante el estado del puente. Además se quejan de largos periodos, de hasta tres semanas, sin la presencia de obreros en la zona, por lo que la actuación no avanza al ritmo previsto. «Hai seis meses que estamos nunha illa sen saída, sen servizos e sen vida. A día de hoxe estamos igual que hai moito tempo. Eiquí non aparece ninguén a traballar. Agora seremos a veciñanza a que mova ficha», indica una de las vecinas, hasta de la situación.

Los trabajos contemplan la renovación del antiguo puente sobre las vías, que solo tenía una anchura de solo 5 metros y ahora, con la nueva estructura, se amplía hasta los 8,5 metros con dos carriles y aceras.