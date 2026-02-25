Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una iniciativa del IES de Chapela impulsa la convivencia escolar

Los alumnos voluntarios que integran los Equipos de Ayuda reciben hoy y mañana una formación especializada en el Multiusos de A Xunqueira en la que participa el psicólogo José María Avilés, especialista en prevención de la violencia, el acoso y el ciberacoso

Los alumnos del IES de Chapela durante la presentación de la iniciativa &quot;Unha semaniña enteira&quot;.

Antonio Pinacho

Redondela

El IES de Chapela ha puesto en marcha durante este curso los Equipos de Axuda, una nueva estructura de convivencia diseñada para implicar al alumnado en la mejora del clima escolar. Esta iniciativa busca promover la participación activa de los estudiantes en la prevención y resolución pacífica de los conflictos, así como en una mejora del ambiente escolar en el centro, sobre la base del apoyo entre iguales.

Los alumnos voluntarios que fueron seleccionados para integrar los Equipos de Ayuda recibirán hoy y mañana una formación especializada en el Multiusos de A Xunqueira para aprender a escuchar, acompañar y orientar a otros compañeros ante dificultades cotidianas.

Este programa de intervención, ampliamente reconocido en el ámbito educativo y de la investigación, fue creado por el doctor en Psicoloxía por la Universidad de Valladolid, José María Avilés, especializado en convivencia escolar positiva y prevención de la violencia, el acoso y el ciberacoso. El experto participará en las jornadas formativas, junto al profesorado del equipo de convivencia del centro.

