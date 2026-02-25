El colegio Porto Cabeiro de Redondela dispondrá de un entorno peatonal con zonas verdes

Redondela dará un nuevo paso en su estrategia de recuperación de espacios públicos para los ciudadanos con la creación de un nuevo «camiño escolar seguro» dotado de plataforma única y zonas verdes en el entorno del CEIP Porto Cabeiro.

La intervención, que ganará un espacio de 3 .000 m² para los peatones, cuenta con un presupuesto base de licitación de 401.700 euros con el objetivo de una transformación integral de la Estrada de Porto Cabeiro y el Camiño do Campiño, dos viales en los que se priorizará la seguridad de los escolares y el bienestar de los vecinos.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, asegura que el objetivo prioritario es «transformar un espazo actualmente dominado polos vehículos nun hábitat saudable, inclusivo e, sobre todo, seguro para a infancia». Así, justifica la actuación al calificar la situación actual como «insostible» para la comunidade educativa, con aceras de apenas un metro de ancho y un tráfico constante de vehículos pesados que acceden a las naves linderas, por lo que el acceso al colegio supone un riesgo diario. «Queremos que Porto Cabeiro e A Millarada teñan por fin un espazo de referencia, unha zona amable onde a veciñanza poida pasear e os nenos e nenas gañen autonomía».

Aspecto que tendrá en entorno del colegio tras la reforma. / FdV

El proyecto contempla una transformación radical de los viales mediante dos soluciones técnicas: por un lado una plataforma única en la Estrada de Porto Cabeiro con un espacio amplio y seguro alrededor del colegio, el parque infantil Luis Seoane y la parcela dotacional municipal, con nuevo mobiliario urbano y arborado; y por otro lado la reducción de la velocidad del tráfico en el Camiño do Campiño, con una plataforma elevada con limitación a 10 km/h, garantizando una senda peatonal de 2,5 metros de ancho.

Desde el gobierno local explican que esta actuación será financiada con fondos propios del Concello, a través del remanente, que se llevará al pleno ordinario de este mes.

Este proyecto del entorno del CEIP Porto Cabeiro completa la mejora de la seguridad vial que ya está contemplada desde la N-555 y el Camiño do Campiño. Esta renovación integral de la carretera permitirá incluír un paseo peatonal para facilitar el acceso al coleigo con aceras en uno de los lados de la calzada. Los trabajos se licitarán por un importe superior a los 530.000 euros dentro del plan +Provincia financiado por la Diputación.