El Centro Recreativo e Cultural de Redondela renueva su directiva

El Centro Recreativo e Cultural de Redondela (CRC) ha renovado su directiva con Cuni Orge como nuevo presidente, que releva a Daniel Virulegio tras una década al frente de la entidad.

La nueva directiva, elegida en una multitudinaria asamblea, está formada por diez personas que se marcan como objetivo prioritario abrir el centro a toda la sociedad redondelana. El nuevo equipo que llevará las riendas de la entidad está formada por Cuni Orge como presidente; Uxía Vilas, vicepresidenta; Beti Blanco, tesorera y Rebeca Barros, secretaria. Completan la directiva seis vocales: Javi Devesa, Marina Casal, Rodrigo Rafael, Jacobo Barros, Daniel Boullosa y David Costas.

Los principales activos en el CRC son, por un lado, su masa social, con más de 500 personas, y por otro, el edificio social que dispone de más de 2.000 metros cuadrados repartidos en seis plantas.

El primer objetivo de la actual directiva es mantener y potenciar las actividades que ya se desarrollan actualmente en el centro: pilates, ballet, yoga, danza moderna, gimnasio, aula de refuerzo y pintura. A partir de ahí, los esfuerzos se centrarán en ofrecer nuevas actividades buscando captar usuarios, sobre todo entre el público joven. También incrementar la oferta lúdico cultural los fines de semana.