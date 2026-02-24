Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela promueve un curso reparación de redes de pesca

La alcaldesa Digna Rivas, en la presentación del curso, ayer. | FDV

La Concejalía de Igualdade de Redondela ha puesto en marcha un curso técnico de elaboración y reparación de redes de pesca impartido en colaboración con Grupo Eurored, una formación pionera dirigida a mujeres mariscadoras. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que el objetivo de esta formación técnica es «facilitar ás mariscadoras o acceso a un emprego cualificado». Esta iniciativa les permitirá «unha alternativa de emprego real nun dos campos con máis demanda de profesionais dentro do sector do mar», aportando los conocimientos técnicos en montaje y reparación de artes de cerco, arrastre y artes menores.

