Formación
Redondela promueve un curso reparación de redes de pesca
La Concejalía de Igualdade de Redondela ha puesto en marcha un curso técnico de elaboración y reparación de redes de pesca impartido en colaboración con Grupo Eurored, una formación pionera dirigida a mujeres mariscadoras. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que el objetivo de esta formación técnica es «facilitar ás mariscadoras o acceso a un emprego cualificado». Esta iniciativa les permitirá «unha alternativa de emprego real nun dos campos con máis demanda de profesionais dentro do sector do mar», aportando los conocimientos técnicos en montaje y reparación de artes de cerco, arrastre y artes menores.
- Davila 20/02/2026
