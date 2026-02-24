La comparsa Os da Caña gana en Redondela y Os da Casa en Soutomaior

La fantasía presentada por la comparsa Os da Caña de Marín fue la ganadora del desfile de Entroido de Redondela, que por primera vez se celebró en horario matinal y con gran éxito, al atraer a numeroso público a la localidad para disfrutar del colorido espectáculo por el centro urbano. Los marinenses recibieron los 900 euros del primer premio, mientras que la comparsa redondelana Trazos con su propuesta «Reinventando o pais das marabillas» se llevó el segundo premio dotado con 600 euros. El tercer puesto, de 300 euros, fue para la comparsa viguesa Os da Casa con su obra «Sabores do mundo».

Soutomaior también celebró el domingo su desfile de comparsas con 15 formaciones de distintos puntos de la provincia. El primer premio fue para Os da Casa de Vigo, dotado de 1.000 euros. El segundo premio para la comparsa Festeiros de Bembrive y el tercero para A Pandilla de Ponte Caldelas.