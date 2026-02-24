Una campaña centrada en Rosalía de Castro busca impulsar el comercio de Chapela

La parroquia redondelana de Chapela cuenta con una fuerte personalidad social y cultural, articulada alrededor de un espacio simbólico central: la Alameda Rosalía de Castro. Aprovechando esta referencia, la Semana de Rosalía de Chapela propone un programa que combina actividades culturales, gastronómicas y comerciales, con el objetivo de atraer visitantes de otras y de la ciudad de Vigo.

La campaña, impulsada por la Asociación de Empresarios de Redondela, con la colaboración del Servizo de Normalización lingüística de Redondela, se denomina «Chapela: unha fiestra aberta ao mar» y nace con la vocación de convertirse en un evento anual de referencia con la intención de reforzar la identidad cultural de la parroquia al tiempo que dinamiza su tejido comercial y hostelero.

Los siete locales de hostelería participantes ofrecen durante esta semana a sus clientes originales propuestas gastronómicas «literarias» con una clara evocación a la obra de Rosalía.

Por su parte, el comercio local, con una treintena de establecimientos participantes, muestran una decoración especial con grandes flores de camelia como símbolo de identidad de la campaña.

El presidente de la Asociación de Empresarios, Enrique Lago, señala que esta primera edición «é só o inicio dun proxecto máis amplo, pensado para medrar ano tras ano e consolidarse como unha cita fixa no calendario cultural da comarca». Y recordó que la asociación que dirige trabaja desde hace décadas para apoyar al tejido empresarial del municipio, «promovendo campañas de dinamización, formación e visibilidade que contribúan ao desenvolvemento económico e social de Redondela e das súas parroquias, é esta é unha mostra máis do compromiso co tecido empresarial de Chapela».