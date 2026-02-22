Rivas propone destinar 2,7 millones a la mejora de viales en las parroquias

El gobierno local de Redondela llevará al pleno ordinario de este mes un ambicioso plan de inversión en los caminos municipales por importe de 2,7 millones de euros.

La alcaldesa, Digna Rivas, justifica que en todos los Consellos Parroquiais, en los que están representados los vecinos, «aprobaron por unanimidade o programa proposto polo goberno local para este exercicio». El plan, realizado por los servicios técnicos municipales, incluye la renovación, mejora y acondicionamiento de 68 caminos municipales en las tresce parroquias. Las obras serán financiadas con fondos propios del Concello del remanente de Tesorería de 2025, que asciende a 5,6 millones.

Rivas señala que se trata de una inversión «extraordinaria» y que las obras responden a las necesidades de los caminos en cada una de las parroquias «especialmente en materia de accesibilidade, seguridade viaria e cohesión territoria». La alcaldesa incide en que son los propios representantes vecinales «os que valoran as necesidades reais do seu territorio» y los proyectos fueron consensuados «segundo as súas demandas e prioridades, co que damos resposta ás necesidades». El plan de actuación responde a un proceso «real» de participación ciudadana, «o que reforza a lexitimidade democrática deste programa de investimentos», puntualiza.

Noticias relacionadas

El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, señala también que este programa «está baseado nas demandas recollidas ao longo dos últimos anos nos Consellos Parroquiais» y se incluyen todas las parroquias, «polo que se garante un reparto equilibrado do investimento».