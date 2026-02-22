Redondela pone el broche al Carnaval con un multitudinario desfile

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela se despide del Entroido con un multitudinario desfile

Las comparsas desfilaron ayer por las principales calles del centro urbano / Pablo Hernández Gamarra

R. V.

Redondela

Ni una cadena de borrascas iba a dejar a la villa de los viaductos sin uno de sus actos centrales de Entroido y las comparsas desfilaron por las principales calles del centro urbano. La fantasía y colorido de disfraces y carrozas brilló bajo el sol durante el recorrido aplazado, que desarrolló durante la mañana. Imaginativas recreaciones como la del mundo de «Pocahontas» o una amplia oferta gastronómica con «Sabores del mundo» asombraron a los cientos de espectadores que llenaron las aceras durante el acto matinal. Hubo aplausos para personajes de animación infantil, criaturas del bosque y toda clase de imaginativos trajes y montajes.

El vecino municipio de Soutomaior también puso el broche a los actos de Carnaval. Su desfile de comparsas, también aplazado por la lluvia, iluminó las calles durante la tarde.

