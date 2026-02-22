Redondela pone el broche al Carnaval con un multitudinario desfile
Ni una cadena de borrascas iba a dejar a la villa de los viaductos sin uno de sus actos centrales de Entroido y las comparsas desfilaron por las principales calles del centro urbano. La fantasía y colorido de disfraces y carrozas brilló bajo el sol durante el recorrido aplazado, que desarrolló durante la mañana. Imaginativas recreaciones como la del mundo de «Pocahontas» o una amplia oferta gastronómica con «Sabores del mundo» asombraron a los cientos de espectadores que llenaron las aceras durante el acto matinal. Hubo aplausos para personajes de animación infantil, criaturas del bosque y toda clase de imaginativos trajes y montajes.
El vecino municipio de Soutomaior también puso el broche a los actos de Carnaval. Su desfile de comparsas, también aplazado por la lluvia, iluminó las calles durante la tarde.
