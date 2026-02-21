Chapela despide al Berete y las madamas y galanes desfilan por Cabeiro

Los actos del Entroido en la comarca redondelana dan este fin de semana sus últimos coletazos. El tradicional Enterro do Berete de Chapela saldrá hoy a partir de las 18.00 horas desde el Alto da Encarnación para recorrer la avenida de Vigo hasta la playa de Arealonga donde será calcinado. La fiesta continuará a las 21.00 horas con el concierto del grupo América en el paseo marítimo.

También hoy a las 17.00 horas saldrán a desfilar las madamas y galanes por la parroquia de Cabeiro acompañados por el grupo folclórico Sadeo. A las 18.30 comenzará un baile de disfraces con juegos para los niños, animado por el grupo Carcaxadas, con entrada libre.