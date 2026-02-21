Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entroido

Chapela despide al Berete y las madamas y galanes desfilan por Cabeiro

Antonio Pinacho

Redondela

Los actos del Entroido en la comarca redondelana dan este fin de semana sus últimos coletazos. El tradicional Enterro do Berete de Chapela saldrá hoy a partir de las 18.00 horas desde el Alto da Encarnación para recorrer la avenida de Vigo hasta la playa de Arealonga donde será calcinado. La fiesta continuará a las 21.00 horas con el concierto del grupo América en el paseo marítimo.

También hoy a las 17.00 horas saldrán a desfilar las madamas y galanes por la parroquia de Cabeiro acompañados por el grupo folclórico Sadeo. A las 18.30 comenzará un baile de disfraces con juegos para los niños, animado por el grupo Carcaxadas, con entrada libre.

