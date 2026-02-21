ENTERRO DO BERETE
Chapela se empapa de Entroido
Los vecinos de Chapela se echaron este sábado a la calle con todo tipo de disfraces para disfrutar del Enterro do Berete, la cita que debía cerrar el Entroido. Sin embargo este año la fiesta prosigue este domingo con el desfile de comparsas aplazado en Redondela
La parroquia redondelana de Chapela nunca defrauda con su Enterro do Berete. La fiesta y animación que acompañó a la comitiva fúnebre del emblemático pez chapeleiro en su recorrido hasta la playa de Arealonga transformó el casco urbano en una especie de sambódromo por el que desfilaron todo tipo de fantasías y pintorescos disfraces.
Numerosas comparsas y grupos familiares y de amigos disfrazados acompañaron al Berete en su lento recorrido desde el Alto da Encarnación hasta Catro Pontes por la Avenida de Vigo, una comitiva que desfiló al ritmo que marcaban los percusionistas y tamborileros de la asociación Aperta. El casco urbano que permaneció cerrado al tráfico hasta el descenso de la comitiva hacia el arenal, donde como cada año acabaría convertido en cenizas.
Tras la quema del Berete en Arealonga la fiesta se trasladó al paseo marítimo con un directo de la orquesta América de Vigo, que ofreció un gran espectáculo con su tributo a la historia del rock, interpretando algunos de los grandes éxitos de todos los tiempos. Y como remate a la noche, una sesión de baile a cargo de DJ Mesu.
Desfiles de comparsas
Aunque tradicionalmente este acto ponía el cierre al Entroido en la comarca, en esta ocasión no será así. Tanto Redondela como Soutomaior tendrán hoy los desfiles de comparsas aplazados por los temporales.
El de Redondela tendrá la particularidad de que será por primera vez en horario de mañana, a las 11.30 horas con el recorrido habitual por el centro urbano. Y el de Soutomaior saldrá a las 17.30 horas por las calles de Arcade desde el cruce de O Viso hasta Roxelio Landeiro.
