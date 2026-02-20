Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Mesa de Saúde

Redondela promoverá actividades para reducir el sedentarismo

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Mesa de Saúde de Redondela, en la que participan el Concello, centro de salud, Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps) y colectivos y asociaciones redondelanas, tiene en marcha interesantes proyectos encaminados a mejorar la salud de la población de todas las edades. El Regaps, en colaboración con el Concello, va a poner en marcha un programa que contempla acciones para la mejora de los hábitos de vida de los vecinos. La primera de las acciones estará encaminada a la merma del sedentarismo en personas adultas, así como a la mejora de la socialización y de las relaciones sociales. Esta actividad será dirigida por profesionales de la Regaps y del centro de salud y dará comienzo el próximo mes de abril.

El colectivo ultima también una de las propuestas surgidas del grupo de trabajo infantil-juvenil: la celebración de una «Semana sin humo» para reducir el consumo de tabaco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents