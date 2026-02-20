Mesa de Saúde
Redondela promoverá actividades para reducir el sedentarismo
La Mesa de Saúde de Redondela, en la que participan el Concello, centro de salud, Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps) y colectivos y asociaciones redondelanas, tiene en marcha interesantes proyectos encaminados a mejorar la salud de la población de todas las edades. El Regaps, en colaboración con el Concello, va a poner en marcha un programa que contempla acciones para la mejora de los hábitos de vida de los vecinos. La primera de las acciones estará encaminada a la merma del sedentarismo en personas adultas, así como a la mejora de la socialización y de las relaciones sociales. Esta actividad será dirigida por profesionales de la Regaps y del centro de salud y dará comienzo el próximo mes de abril.
El colectivo ultima también una de las propuestas surgidas del grupo de trabajo infantil-juvenil: la celebración de una «Semana sin humo» para reducir el consumo de tabaco.
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
- La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
- Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
- «Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»