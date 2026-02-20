Redondela promoverá actividades para reducir el sedentarismo

La Mesa de Saúde de Redondela, en la que participan el Concello, centro de salud, Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps) y colectivos y asociaciones redondelanas, tiene en marcha interesantes proyectos encaminados a mejorar la salud de la población de todas las edades. El Regaps, en colaboración con el Concello, va a poner en marcha un programa que contempla acciones para la mejora de los hábitos de vida de los vecinos. La primera de las acciones estará encaminada a la merma del sedentarismo en personas adultas, así como a la mejora de la socialización y de las relaciones sociales. Esta actividad será dirigida por profesionales de la Regaps y del centro de salud y dará comienzo el próximo mes de abril.

El colectivo ultima también una de las propuestas surgidas del grupo de trabajo infantil-juvenil: la celebración de una «Semana sin humo» para reducir el consumo de tabaco.