Meirande lleva cerrado desde enero al rematar los contratos del personal

El Centro de Interpretación de la Batalla de Rande (Meirande) se encuentra cerrado desde el inicio de año al rematar el contrato del personal. Una situación que se repite cada año ya que los trabajadores necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta instalación cultural —tres guías turísticos— son contratados gracias a una subvención de la Diputación Provincial. Desde el gobierno local confían en que el recinto pueda reabrir sus puertas a principios de abril.

El museo sobre la batalla es uno de los principales atractivos turísticos del municipio y cada año recibe más de 10.000 visitas, sobre todo durante la temporada estival, con medias de más de 1.500 personas al mes. El pasado año el mes con mayor afluencia fue junio, con 2.812 visitantes, sobre todo por el impulso de las excursiones de centros escolares, al igual que en mayo, con 1.716 asistentes, donde la mayoría correspondieron a colegios. Tanto en julio como en agosto, ya sin escolares, se superaron los 1.300 visitantes en las instalaciones de Meirande, dependiente de la Concejalía de Turismo de Redondela.

El centro de interpretación de la batalla, cuya entrada es gratuita para todos los visitantes, se ubica en una antigua fábrica de salazón de 1836 que un siglo después fue la conservera Boyé, conocida como la «fábrica do alemán». Las instalaciones actuales conservan parte de la antigua maquinaria de esta industria. Sin embargo, el mal estado de conservación que presentan estas piezas metálicas obligaron el pasado año al Concello a encargar un estudio técnico para valorar su situación y determinar un tratamiento adecuado para evitar la corrosión.

Detalle del cartel en la puerta del museo. / ANTONIO PINACHO

El museo también permaneció cerrado durante tres meses, desde desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 1 de marzo de 2025, cuando pudo reabrir gracias a la concesión de la subvención del organismo provincial. La partida ascendía a 238.843 euros, lo que permitió la contratación de once trabajadores para distintos departamentos municipales, de los que tres fueron el personal del museo Meirande que garantizó su funcionamiento hasta fin de año.

Este centro de interpretación de la Batalla de Rande fue inaugurado en 2013 y cuenta con un aforo de cincuenta personas. Las instalaciones ofrecen a través de sus diferentes salas y módulos un recorrido por el célebre combate naval que enfrentó el 23 de octubre de 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo.