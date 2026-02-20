El Centro Cultural de Vilar organiza una tarde de juegos de mesa

El Centro Cultural de Vilar de Infesta organiza este domingo, día 22, una tarde abierta de juegos de mesa dirigida a personas de todas las edades, con un enfoque comunitario que busca fomentar la convivencia vecinal y el ocio saludable.

La actividad, gratuita y sin inscripción previa, se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas, habilitando diferentes mesas de juego para público infantil, juvenil y adulto, con el objetivo de crear un espacio inclusivo en el que tanto pequeños como mayores puedan compartir tiempo, aprender nuevas dinámicas y divertirse juntos. Como elemento central de la jornada, el juego del día será el de cartas de Pokémon, una propuesta muy popular que permitirá a quien se acerque conocer mejor las reglas, intercambiar experiencias y participar en partidas guiadas, tanto para quien juega habitualmente como para quiera iniciarse.

Noticias relacionadas

Desde la organización destacan la importancia de impulsar actividades de este tipo, con juegos presenciales en los que se fomente la interacción y que contribuyan a fortalecer la vida comunitaria, ofrecer alternativas de ocio educativo más allá del entorno digital y de las pantallas, sobre todo en la juventud, y dinamizar los espacios culturales de las parroquias.