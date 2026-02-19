Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiro

Soutomaior reúne a los mejores artesanos del sector de la pesca

El evento se celebrará este sábado, día 21, en el Multiusos de Arcade con entrada gratuita

El alcalde, Manu Lourenzo, y el presidente de la Sociedade de Pesca de Soutomaior, Isaac Guzmán, ayer, presentan el obradoiro.

El alcalde, Manu Lourenzo, y el presidente de la Sociedade de Pesca de Soutomaior, Isaac Guzmán, ayer, presentan el obradoiro. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior volverá acoger el Obradoiro de Montaxe de Artesáns da Pesca, organizado de manera conjunta por la Sociedade de Pesca de Soutomaior y el Concello. La cita se celebrará este sábado, día 21, en el Multiusos de Arcade y reunirá a los mejores artesanos del sector de la pesca a nivel gallego, estatal e internacional. Así, está confirmada la asistencia de Roberto Caldeiro, Jaime Omar, Antonio Vilariño, Miguel Ángel Montoto, Santi Nitas, Alex Puente, José Luís Maceira «Maki», Eloi Saavedra, Jorge Rodríguez Maderal y Jorge Blackfish Lures, entre otros.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacó ayer el trabajo realizado por la Sociedade de Pesca de Soutomaior, «poñendo en valor o potencial dos nosos dous ríos, Verdugo e Oitavén, e das persoas que dedican as súas vidas a eles». Así, presentó la actividad destacando como "unha inmensa sorte" que Soutomaior acoja este tipo de actividades de divulgación sobre uno de los sectores con mayor conciencia medioambiental y que más cuidan de los recursos naturales del municipio.

El público del evento tendrá acceso gratuito y la actividad se desarrollará en horario de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Durante toda la mañana los artesanos participantes realizarán demostraciones prácticas sobre su labor y también habrá un curso básico de lance de mosca antes del cierre al público.

