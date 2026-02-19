Obradoiro
Soutomaior reúne a los mejores artesanos del sector de la pesca
El evento se celebrará este sábado, día 21, en el Multiusos de Arcade con entrada gratuita
Soutomaior volverá acoger el Obradoiro de Montaxe de Artesáns da Pesca, organizado de manera conjunta por la Sociedade de Pesca de Soutomaior y el Concello. La cita se celebrará este sábado, día 21, en el Multiusos de Arcade y reunirá a los mejores artesanos del sector de la pesca a nivel gallego, estatal e internacional. Así, está confirmada la asistencia de Roberto Caldeiro, Jaime Omar, Antonio Vilariño, Miguel Ángel Montoto, Santi Nitas, Alex Puente, José Luís Maceira «Maki», Eloi Saavedra, Jorge Rodríguez Maderal y Jorge Blackfish Lures, entre otros.
El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacó ayer el trabajo realizado por la Sociedade de Pesca de Soutomaior, «poñendo en valor o potencial dos nosos dous ríos, Verdugo e Oitavén, e das persoas que dedican as súas vidas a eles». Así, presentó la actividad destacando como "unha inmensa sorte" que Soutomaior acoja este tipo de actividades de divulgación sobre uno de los sectores con mayor conciencia medioambiental y que más cuidan de los recursos naturales del municipio.
El público del evento tendrá acceso gratuito y la actividad se desarrollará en horario de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Durante toda la mañana los artesanos participantes realizarán demostraciones prácticas sobre su labor y también habrá un curso básico de lance de mosca antes del cierre al público.
