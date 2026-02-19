La alcaldesa de Redondela reclama a la Xunta la reforma de la Avenida de Vigo

La reciente humanización de la Avenida de Galicia en el tramo que pertenece al Concello de Vigo, desde el instituto de Teis hasta el límite con el municipio de Redondela, ha dejado en evidencia el mal estado del vial en la entrada a la parroquia de Chapela. Aceras estrechas, farolas antiguas, calzada agrietada, cunetas cubiertas por hierba... contrastan con la zona renovada en todo el tramo de Teis.

Ante esta situación, el gobierno redondelano reclamó ayer a la Xunta que proceda a acometer la segunda fase de la avenida de Vigo en Chapela, una actuación comprometida por la administración autonómica desde 2019 pero que, año tras año, pasa de largo. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que se trata de «unha estrada de competencia autonómica que comunica Redondela e Vigo e que conta cun elevado tránsito diario, tanto de vehículos como de peóns».

Ante la reciente reforma del vial en todo el tramo vigués, con una inversión de 6,7 millones de euros, Rivas transmite a la Xunta que los vecinos de Chapela «merecen tamén unhas infraestruturas seguras e habitables onde os peóns gañen espazo». Así, la regidora local confía ahora en que desde la Consellería de Planificación de Infraestruturas «teñan a mesma sensibilidade coa veciñanza de Chapela».

«Necesidade imperiosa»

Ante la reforma integral del tramo de 1,5 kilómetros de longitud desde el instituto de Teis la dirigente redondelana demanda a la Xunta que cumpla ahora con su compromiso en el tramo que afecta a la parroquia de Chapela. «Trátase dunha necesidade imperiosa para esta zona que, coa humanización ata o alto da Encarnación, non só melloraría a mobilidade e seguridade da veciñanza, senón que tamén aumentaría as posibilidades de negocio nos baixos comerciais desa zona, actualmente moitos deles en desuso», justifica Rivas.

Estado de las aceras y la recogida de pluviales, cubierta de hierba. / ANTONIO PINACHO

Por su parte, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Vilar, advierte que también son necesarias obras de reparación en la primera fase, «onde hai zonas xa humanizadas que presentan afundimentos no firme e ramplas metálicas moi deterioradas que supoñen un perigo para vehículos e peóns, entre outras deficiencias como a falta de zonas verdes». Asimismo explica que en el tramo entre el cruce de la avenida Estación hasta el Alto da Encarnación «quedaron 800 metros sen humanizar, onde as barreiras arquitectónicas impiden o tránsito de persoas con mobilidade reducida», además de otros problemas como la iluminación deficiente y la falta de seguridad «pola elevada velocidade á que circula o tráfico», concluye.