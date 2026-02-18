La lluvia obliga a aplazar al viernes el Enterro da Sardiña

El Enterro da sardiña de Soutomaior, previsto para el miércoles de ceniza, se acordó ayer trasladarlo al próximo viernes debido a la previsión de lluvia anunciada para hoy. El velorio está convocado para las 19.30 horas, con salida del cortejo fúnebre a las 20.00 horas desde la praza Cima de Vila.

La previsión meteorológica también obligó a cambiar la animación de calle en los comercios a cargo de Juan de Arcade, que finalmente se desarrolló ayer llenando de alegría y mucho humor las calles y establecimientos de la localidad. Durante la jornada el jurado también visitó los locales comerciales y de hostelería que participaron en el concurso «Vaia Meco!», en el que se premiarán los mejores versos y mejores personajes de este Entroido.

Otra de las citas destacadas del Carnaval de Soutomaior será el domingo con la celebración del desfile de comparsas, que tuvo que ser aplazado el pasado día 7. Debido a las obras de humanización del casco urbano de Arcade que se ejecutan en la Alameda de Talo Río, el desfile rematará en la calle Roxelio Landeiro. De esta forma la comitiva partirá como estaba previsto a las 17.30 horas desde el cruce de O Viso. La primera parte del desfile será el «tramo silencioso» para que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de esta cita tan esperada. Así, el tramo silencioso irá desde la salida hasta el cruce de Cima de Vila.

A las 20.00 horas se procederá a la lectura del pregón a cargo de Juan de Arcade con la entrega de premios y la fiesta seguirá actuación del trío Armonía.