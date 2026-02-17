Redondela lleva a Trump a la hoguera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente nunca oyó a hablar de Redondela, y mucho menos sabrá situarla en un mapa. Y menos mal, porque de lo contrario, con el mal humor que le caracteriza, no le habría hecho mucha gracia que su imagen estuviera representada en la figura del meco, con faldas sobre un misil nuclear.

El Concello redondelano, fiel a su tradición de sátira social, quiso señalar con el muñeco del Carnaval al dirigente estadounidense como máximo exponente de la extrema derecha y el fascismo moderno, denunciando el impacto devastador de sus políticas tanto a nivel interno como internacional.

El espectáculo pirotécnico «Hexagonum», de Troula Animación, por el centro urbano. / ANTONIO PINACHO

Al grito de «Lume aos muros, lume ás deportacións, aos bulos e á manipulación», los redondelanos prendieron fuego este martes al meco representado en Trump en el día grande de la fiesta carnavalesca, en una jornada en la que los vecinos tomaron el centro urbano ataviados con todo tipo de disfraces.

Ni siquiera el orballo persistente durante la tarde menguó las ganas de fiesta de la gente que abarrotó el centro urbano para disfrutar del tradicional Martes de Entroido y del concurso de disfraces individuales y de grupo.

Una persona caracterizada como Trump en la fiesta redondelana. / ANTONIO PINACHO

El grupo Troula Animación, con su espectáculo itinerante «Hexagonum», con sus marionetas de avispas gigantes, pirotecnia, malabares y fuego fueron los encargados de calentar la fiesta antes de prender la hoguera.

El pregón, en la voz del actor local Eduardo Rodríguez Cunha, «Tatán», comenzó con el sonido de una alarma nuclear. El manifiesto recordó que «non é unha película, non é ficción» porque la amenaza atómica existe cuando en el mundo «manda un home con demasiado ego, demasiado odio, demasiado medo»

El meco fue condenado porque «aplaude a Israel sen mirar ás vítimas, mira a Rusia con admiración, coquetea con Corea do Norte e humilla aos pobos con aranceis de sumisión». El fuego del Entroido tampoco olvidó que el mandatario norteamericano «quixo mercar Groenlandia coma quen compra un capricho, porque para Trump todo é negocio, mesmo a terra, mesmo a dignidade, mesmo a nación».

Noticias relacionadas

La jornada remató con el concierto de Mekánica Rolling Band, uno de los grupos más festivos de Galicia.