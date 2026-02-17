Redondela amplía la red de saneamiento en la parroquia de Cabeiro

La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade ha iniciado la ejecución de las obras de ampliación de la red de saneamiento en la parroquia de Cabeiro. Concretamente, los trabajos se centran en los caminos de O Costal y Coutada Vella, donde se está instalando la canalización necesaria para conectar las viviendas a la red municipal. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 40.000 euros. Esta actuación responde a la prioridad del gobierno local de acercar el saneamiento a pequeños núcleos de viviendas que históricamente carecían de este servicio. Según explica el concejal de Infraestruturas, Roberto Villar, «o obxectivo é garantir que todos os veciños de Redondela teñan acceso a uns servizos públicos de calidade, vivan no centro ou nas parroquias, eliminando pozos sépticos e mellorando a salubridade ambiental».

Además de la obra en marcha en Cabeiro, la concejalía trabaja intensamente en otros puntos críticos del municipio. Actualmente, el gobierno local está impulsando los proyectos de saneamiento en el camiño da Chousa, en Vilar, en el camiño do Lameiro, en O Viso, el camiño da Landra, en Cedeira, y el camiño Moucheiro, en Ventosela. Todos ellos darán servicio a varios grupos de viviendas. «Trátase de lugares pequenos a onde aínda non chega a rede, e traballamos para poñer este servizo básico a disposición da veciñanza».