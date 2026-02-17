El adiestrador de Redondela Luis Montero estará en el Mundial de Rumanía con su pastor belga (si logra costear el viaje)
Competirá en IGP en Pecica (Rumanía) la semana del 16 de mayo con Atom de Binomium's y busca apoyos para afrontar un desplazamiento y estancia de casi tres semanas: «Es muy caro; estoy dando seminarios y clases para recaudar fondos y busco patrocinios»
El adiestrador canino deportivo Luis Montero, de Redondela, competirá en el Campeonato del Mundo de pastor belga malinois, que se celebrará en Rumanía durante la semana del 16 de mayo. Logró la plaza tras ser sexto en el Campeonato de España del Pastor Belga, un resultado que clasifica a los seis primeros (con el séptimo como reserva), y será el único que acudirá representando un club gallego redondelano.
Montero viajará con su perro Atom de Binomium's, un malinois criado en casa: «lo vi nacer», explica, y también tuvo a la madre, Dandalud.
En los últimos meses, además, ha sumado resultados: fue segundo en el Campeonato Norte de España y se llevó el premio a la mejor protección, lo que le da el billete para la Copa de España de todas las razas, prevista para marzo, con una participación que ronda los 40 perros y razas como pastor alemán, pastor belga y dobermann.
La prueba mundialista será en IGP, que evalúa rastro, obediencia y protección. Cada disciplina parte de 100 puntos y exige un mínimo de 70 para aprobar; para completar el programa hay que superar las tres.
Su objetivo en Rumanía es «ir por pasos»: primero, aprobar las tres disciplinas, después lograr una nota sólida y, si todo acompaña, pelear por una buena clasificación en un evento que estima con más de 100 perros. «Quedar entre los diez primeros sería increíble», resume.
Montero también subraya el coste del desplazamiento y la competición -prevé ir en coche para reducir el estrés del perro- y que, por ahora, no cuentan con ayudas, aunque ha trasladado la petición al Ayuntamiento de Redondela.
Luis Montero subraya que el esfuerzo económico para acudir al Mundial va mucho más allá de ese desplazamiento. El campeonato se celebra la semana del 16 de mayo en Pecica (Rumanía), pero la planificación obliga a estar fuera cerca de tres semanas al sumar el viaje por carretera y la estancia de una semana en el lugar de la competición, lo que dispara los gastos.
Para poder asumirlos, el adiestrador de Redondela está impartiendo seminarios y clases con los que recauda fondos y, al mismo tiempo, busca patrocinios. «Pido ayuda para poder estar presente en el Mundial», señala, mientras mantiene como objetivo principal competir y completar el campeonato aprobando las tres disciplinas del IGP con su malinois Atom de Binomium's.
