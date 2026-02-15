Urbanismo
Redondela humanizará el entorno del CEIP Laredo para crear una ruta segura
La actuación en Chapela contempla la reforma de la calle Manuel Rodríguez Casal con plataforma única
La transformación urbana de Chapela que impulsa el gobierno local de Redondela dará un paso estratégico con el proyecto de humanización de la calle Manuel Rodríguez Casal, que garantizará un acceso seguro a los alumnos del CEIP Laredo. Esta intervención, incluida en el Plan de Acción Integrado (PAI) de la Axenda Urbana, tiene como objetivo principal la reforma del trazado de Manuel Rodríguez Casal para convertir la calle en un espacio que favorezca la autonomía de los escolares y garantice la seguridad peatonal, una iniciativa enmarcada en el plan municipal «Camiños escolares seguros».
La actuación abarca una superficie aproximada de 3.400 m2 que será dotada de una plataforma única y con medidas específicas para reducir la velocidad del tráfico rodado, con prioridad para los peatones. Según explicó ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, «trátase de crear contornas máis amables para a cidadanía e mellorar a accesibilidade para todos, especialmente para o alumnado do CEIP Laredo e as súas familias». La responsable municipal también destacó el valor social de esta obra: «Con esta intervención en Chapela o noso obxectivo é que as nenas e nenos recuperen o seu dereito a camiñar sen medo cara ao colexio, fomentando hábitos saudables e devolvéndolle o protagonismo ás persoas fronte aos vehículos».
Vegetación autóctona
La actuación también va más allá de la seguridad vial, ya que se incluye un ambicioso proceso de naturalización con la incorporación de vegetación autóctona. Esto tiene el objetivo de mitigar el efecto del cambio climático y favorecer a absorción de CO2, mejorando la integración paisajística. La instalación de nuevo mobiliario urbano y una nueva iluminación led eficiente completarán la reforma. «Non só melloramos a comodidade dos camiños escolares, senón que creamos grandes refuxios climáticos públicos que melloran a habitabilidade e a seguridade nocturna», apunta Rivas.
El presupuesto total de la intervención asciende a 663.000 euros. El 60% de la inversión procederá de los fondos europeos Feder, mientras que el 40% restante se sufragará con recursos del propio Concello.
La regidora local indicó que este proyecto nace «dun proceso de diálogo con diferentes axentes sociais onde se identificou a perda de autonomía da infancia como un reto urxente a abordar» y también adelantó que esta actuación en Chapela servirá como «modelo para futuras intervencións noutros colexios do municipio» .
