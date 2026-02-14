Infraestructuras
Soutomaior proyecta la mejora de los accesos al barrio de Aranza
La actuación se realizará en tres fases, con un presupuesto total de unos 300.000 euros
El gobierno local de Soutomaior trabaja para mejorar los accesos al barrio de Aranza, una demanda histórica de los residentes de la zona con el fin de que puedan acceder camiones, ambulancias y otros vehículos de servicios.
El proyecto se denomina «Aranza Accesible», una iniciativa presentada ayer por el alcalde, Manu Lourenzo, que destacó la «complexidade» de esta actuación debido a las características del barrio, lo que dificultará su ejecución. «Por esta razón decidimos que fose a empresa Enurcoin, liderada polo prestixioso enxeñeiro Enrique Urcola, decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, quen redactase un proxecto que pretende resolver esta situación na maioría das vivendas do barrio», explica el regidor.
El proyecto se realizará en tres fases, para las que el gobierno local mantendrá reuniones, visitas al barrio y un contacto directo con vecinos para ver las posibilidades de cesión de terrenos que permitan ejecutar esta actuación. El objetivo es que, si todo transcurre según lo previsto, «poidamos comezar a ver resultados deste importante proxecto a finais deste 2026», apunta Lourenzo.
La iniciativa «Aranza Accesible» pretende garantizar la accesibilidad al mayor número de viviendas posibles. Un proyecto que, con sus tres fases, tendrá un presupuesto estimado de unos 300.000 euros.
