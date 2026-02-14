Concurso escolar de debate
El rey de la palabra es de Soutomaior
A punto de cumplir los 15 años, el pequeño Álvaro Casado podría darle lecciones a muchos políticos a la hora de afrontar un debate. Este alumno del CPR Santiago Apóstol de Soutomaior acaba de proclamarse mejor orador de Galicia en el Torneo de Debate Académico en el que participaron 476 alumnos de colegios de las cuatro provincias.
Si la dialéctica fuese una asignatura del programa académico, el pequeño Álvaro Casado Campos tendría garantizada una matrícula de honor. Gracias a su capacidad de razonamiento y argumentación, este alumno de 3º de ESO del colegio Santiago Apóstol de Soutomaior ha ganado el premio individual al mejor orador del Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG), una iniciativa de la Fundación Barrié que tiene como objetivo fomentar entre los escolares de los centros educativos gallegos la comunicación, el pensamiento crítico, la sana competitividad y el trabajo en equipo.
La competición, celebrada en A Coruña del 26 de enero al 3 de febrero, reunió un total de 476 debatientes, integrados en 80 equipos de colegios de toda Galicia. «Estoy muy contento porque hicimos un gran torneo y, pese a que no logramos ganar como equipo, este premio aunque sea individual lo considero de todos mis compañeros porque es el resultado de un trabajo de todo el grupo», indica Álvaro.
A sus 14 años —«a punto de cumplir los 15», matiza— se expresa con una soltura y demuestra una madurez impropia de un niño de su edad. «Para preparar el debate hay que tener bien interiorizado el tema, porque aunque hay una parte que se improvisa a la hora de rebatir, se requiere un estudio previo para dominar el tema y llevar bien estructurados los argumentos. Luego, también es muy importante el control emocional, sentirse tranquilo. Tengo que reconocer que me sorprendió no ponerme muy nervioso ante el auditorio, me notaba calmado y eso ayudó mucho a la hora de las intervenciones», comenta.
"Para afrontar un debate es importante escuchar bien y expresarse con fluidez"
Para Álvaro, otra de las claves a la hora de afrontar un debate es «saber escuchar bien y argumentar de manera clara y concisa». Otro de los puntos importantes es la capacidad de dicción. «Esto es algo que valoraron mucho los jueces del concurso, la fluidez de palabra, saber expresarse bien. Es algo que se puede trabajar, pero también es fundamental llevar bien preparado el tema y controlar los nervios, porque todo eso influye en tu capacidad de respuesta», puntualiza.
El torneo de la Fundación Barrié ofrece a los jóvenes un espacio para argumentar y expresarse con confianza, cultivando el pensamiento crítico y la comunicación como pilares de su aprendizaje y liderazgo. Los 476 debatientes de los distintos colegios de Galicia se dividieron en dos grupos: categoría de iniciación para los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, y avanzada para los de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Al grupo del CPR de Soutomaior le tocó argumentar sobre los deberes escolares, si son necesarios para aprender mejor.
