Redondela señaliza una nueva ruta de senderismo en la parroquia de Cedeira

Redondela, en su apuesta por el patrimonio natural y cultural, presentó ayer la señalización del Roteiro da Auga en Cedeira, un proyecto que busca dar a conocer la riqueza paisajística, histórica y ecológica de esta parroquia redondelana. La alcaldesa, Digna Rivas, que participó en el acto junto a representantes de la Comunidade de Augas y del CEIP de Cedeira, destacó que los alumnos del centro escolar «poderán beneficiarse desta nova ruta sinalizada que ten un marcado carácter comunitario, divulgativo e educativo».

Se trata de un sendero circular, de 7,5 kilómetros que recorre parte de Monte Penide, destacando su biodiversidad y los petroglifos del Coto do Corno. La señalización de la ruta supuso una inversión de 8.600 euros, a cargo de los fondos participativos del Concello transferidos al Consello Parroquial.

La alcaldesa destacó que, con esta señalización, «poñemos en valor a riqueza natural e arqueolóxica de Cedeira, e tamén o traballo e compromiso dos homes e mulleres desta parroquia coa súa terra» y subraya que la historia de la traída de agua en la parroquia es la protagonista del sendero «un servizo básico que se conseguiu grazas á organización veciñal».

El recorrido por Monte Penide muestra una vertiente rica en manantiales que abastecen a la parroquia, por lo que el camino permite conocer las estructuras tradicionales de captación y distribución del agua, integradas en un paisaje forestal diverso. A lo largo del trazado los senderistas pueden observar masas de pinos y eucaliptos mezcladas con tramos de árboles autóctonos como robles, castaños, laureles y alcornoques.

Petroglifos

Uno de los puntos destacados de la ruta es el conjunto de petroglifos del Coto do Corno, con una antigüedad de unos 4.000 años. A pesar de las alteraciones sufridas en el pasado por canteros e infraestructuras, se conservan círculos concéntricos, líneas, coviñas, molinos naviculares y la singular representación de un ciervo. Desde el Concello hacen un llamamiento a la «responsabilidade» para la preservación de este patrimonio tan frágil, recordando la necesidad de «non camiñar sobre os gravados, non tocalos nin empregar auga sobre eles».

La ruta también es un espacio ideal para la observación de aves forestales diurnas, como el pico picapinos (Dendrocopos major), el pito real ibérico (Picus sharpei), el agateador común o europeo (Certhia brachydactyla) o diversos herreriños comunes (Cyanistes caeruleus). Además, la ruta destaca por su biodiversidad al atardecer, cuando es posible observar una sorprendente diversidad de anfibios, indicadores del buen estado ecológico de los manantiales y riachuelos de la zona.

Por último, el sendero también pone en valor la organización vecinal. A través de códigos QR, los visitantes pueden acceder a vídeos donde los propios comuneros explican el funcionamiento del sistema de la traída de agua, desde los primeros pasos vecinales hasta la moderna tecnología de control telemático, convirtiendo la ruta en un viaje por la historia y la gestión sostenible de este recurso en la parroquia.