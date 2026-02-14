Muere un hombre al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior
Un hombre, presidente de la comunidad de montes de Ventosela, perdió la vida en Soutomaior tras ser alcanzado por un árbol que estaba talando con una grúa, según informaron los servicios de emergencia
Un hombre de 55 años de edad, ha fallecido en la mañana de este sábado al caerle encima un árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior, concretamente en el barrio de Moreira.
Según ha informado el 112 Galicia, el fallecido, Silvio Couñago, presidente de la comunidad de montes de Ventosela, utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, , pero aún así este acabó cayéndole encima.
Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 9,50 horas, y al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.
