La vigilancia de la sala impide la reapertura de la muestra de Sargadelos

Turismo de Galicia, en contestación a las declaraciones de la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, en las que les culpa de que se mantenga cerrada desde 2020 la exposición de Sargadelos donada por el empresario Adriano Marques de Magallanes, asegura que la Xunta «segue pendente de que o Concello faga chegar o expreso recoñecemento por escrito de que asume as obrigas recollidas no acordo de cesión, especificamente aquelas que garanten as medidas de vixilancia e seguridade da mostra». Para el departamento gallego de Turismo este asunto es fundamental debido al valor y la importancia de esta muestra y aclaran que el compromiso «foille solicitado de modo formal en agosto de 2024 e reiterado posteriormente», por lo que rechaza la responsabilidad de que la exposición lleve cerrada al público desde hace seis años en el albergue de la Casa da Torre.

En concreto, solicita el compromiso de que el goberno local garantice «as condicións de garda e seguridade da mostra sendo o Concello de Redondela o responsable da mesma na súa totalidade, xestionando a súa apertura e peche e tamén asegurando a súa integridade cun sistema de vixilancia e seguridade que controle e supervise o propio Concello e que dea cobertura a calquera incidente que se poida producir». Además, subraya que su apertura «non debe interferir na actividade e funcionamento do albergue».

Turismo de Galicia muestra su voluntad de colaboración con el gobierno local, así como su disposición a retomar el convenio de cesión del albergue al Concello «tal e como lle trasladou o director de Turismo á alcaldesa», concluye.

Una cesión con una única condición

La única condición que puso Adriano Marques de Magallanes a la hora de ceder su preciada colección en 2017 fue que permaneciera de manera permanente en la Casa da Torre, un edificio emblemático y con historia en Redondela y por el que a diario pasan cientos de personas, ya que esto realzaría todavía más el contenido de la muestra. Para ello, el gobierno local, en ese momento con Javier Bas como alcalde, gestionó la cesión de la sala ante la Sociedade de Xestión do Xacobeo, que era la responsable del inmueble. Sin embargo, en 2020 venció el convenio y la falta de acuerdo entre la Xunta y el Concello para su renovación provocó que ni los redondelanos ni los visitantes pudieran seguir disfrutando de estas destacadas piezas de Sargadelos de distintas épocas, una porcelana hecha a mano en Galicia con más de 200 años de historia que fusiona historia, tradición, diseño e innovación.