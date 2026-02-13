El PP denuncia el deterioro de varios edificios municipales de Redondela

El PP de Redondela reitera la necesidad urgente de diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento y conservación de los edificios municipales ante el deterioro que presentan muchos de ellos, con goteras y humedades.

«Practicamente todos os inmobles públicos de Redondela presenta na actualidade un estado lamentable, con numerosas deficiencias e desperfectos e, sobre todo, con charcos e pequenas inundacións polas eivas que presentan as súas cubertas e estruturas tras anos de absoluto abandono. Deste xeito, estes edificios non cumpren axeitadamente as condicións que deben ter para prestar os servizos públicos coa calidade que merecen os redondeláns polo abandono e a deixación de funcións do executivo de Digna Rivas», explica el portavoz popular, Javier Bas.

La formación popular revela que la degradación, las goteras y la presencia de graves problemas de la tipología más diversa afectan al conservatorio, a los multiusos de Redondela y Chapela, a las dos piscinas municipales, a los pabellones de Chapela y Cabeiro, a las instalaciones de los campos de fútbol de Santa Mariña y A Gándara, las pistas de pádel y la Casa da Cultura.

El edil del PP responsabiliza exclusivamente de esta situación al gobierno de Rivas, «posto que leva anos sen investir en materia de conservación malia que estaba advertida de sobra polo noso partido» y le acusa de incumplir un acuerdo plenario del pasado mes de abril en el que se aprobó una moción del PP demandando una auditoría técnica del estado de todos estos inmuebles y la reserva de una partida económica específica para la realización de obras que eviten su deterioro. «Xa nos temíamos que non ían facer nada de nada, porque a nosa proposta aprobouse malia o voto en contra do PSOE e AER, pero está claro que non poden dicir que lles pillou de sorpresa. E daqueles polvos, veñen estes lodos», indica Bas.