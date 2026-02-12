Movilización
Los vecinos de Pazos de Borbén exigen la mejora de todo el trazado de la EP-2702
La plataforma vuelve a protestar en Os Valos para que la reforma llegue hasta Amoedo
La Plataforma pola Mellora da EP-2702 volvió a manifestarse ayer en el Alto de Os Valos para reclamar la mejora de la carretera provincial que une este punto con Amoedo ante el mal estado que presenta y el peligro que supone su trazado, ya que está repleta de curvas y con una calzada muy estrecha. La Diputación ya se ha comprometido a la ampliación y mejora de la seguridad vial en un tramo de algo más de un kilómetro de este vial, en las que se invertirá casi un millón de euros, pero los vecinos quieren que se actúe en todo el vial hasta Amoedo.
