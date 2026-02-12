Redondela pone el objetivo en Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un papel protagonista en el Entroido de Redondela. No es que el mandatario norteamericano vaya a visitar la villa, pero su imagen permanecerá durante los próximos días ante la Casa Consistorial representado en la figura del meco, con falda montado sobre un misil nuclear, obra del artista local Rubén Casal.

Fiel a su tradición de sátira social, con un fuerte matiz crítico, el muñeco del Carnaval señala al dirigente estadounidense como máximo exponente de la extrema derecha y el fascismo moderno, denunciando el impacto devastador de sus políticas tanto a nivel interno como internacional.

Desde el gobierno local justifican esta elección como un «acto de repulsa ante as cruentas redadas do ICE [Servicio de Inmigración e Control de Aduanas] e a sistemática persecución da poboación inmigrante baixo a administración Trump». Así, la memoria de las víctimas de Minneapolis y la persistencia del racismo institucionalizado serán los ejes centrales de una quema que busca purificar, a través del fuego, el odio sementado por las políticas supremacistas. La nota crítica se extiende a la política internacional de Washington. Redondela alza la voz contra lo que califica como un «imperialismo sen complexos», ejemplificado en la intención de Trump de anexionar Groenlandia y su papel determinante en el mantenimiento del genocidio en Gaza. Para la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, este meco del Entroido representa «o desprezo aos dereitos humanos máis básicos» y destaca que «queimar a figura de Trump é queimar o fascismo, a xenofobia e a guerra, unha aposta simbólica por un mundo onde a vida estea por riba dos intereses xeopolíticos».

La alcaldesa Digna Rivas y la edil de Cultura, Rita Pérez, con Rubén Casal y Carmen Filgueira, los artistas autores del meco. / C.R.

Los actos del programa del Entroido arrancan mañana sábado con una tarde actividades dirigidas al público infantil y, a partir de las 21.30 horas, uno de los momentos estelares con el concierto de La Fórmula en el Campo da Feira.

Al día siguiente, domingo de Entroido, a las 18.00 horas comenzará el tradicional desfile de comparsas por el centro urbano, encabezado por la redondelana Tío Emilio. Al finalizar, a las 20.30, se procederá a la entrega de premios.

El día grande será el día 17, Martes de Entroido, con el popular desfile-concurso de disfraces individual y colectivo durante la tarde. La quema del meco será a las 19.00 horas, amenizado por el espectáculo «Hexagonum», de Troula Animación. Se trata de una performance con marionetas gigantes, proxecciones audiovisuales, pirotecnia y fuego.

La fiesta continuará por la noche con el concierto de Mekánica Rolling Band en la praza da Constitución.