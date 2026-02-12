Redondela cede biotrituradoras a los vecinos para facilitar el compostaje

La Concejalía de Medio Ambiente de Redondela promueve el compostaje a través de un servicio de préstamo gratuito de biotrituradoras, que se solicita a través de la página web municipal. Esta iniciativa refuerza la apuesta del gobierno local por la sustentabilidad y la economía circular, facilitando a los vecinos las herramientas necesarias para la gestión de los residuos orgánicos. El objetivo principal es que los redondelanos que tengan restos vegetales puedan triturar ramas de hasta cuatro centímetros de diámetro para generar estructurante, un material esencial para el proceso de compostaje.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, subrayó la importancia de esta medida para «contribuír á mellora da calidade ambiental e á redución de custos no tratamento dos residuos sólidos urbanos». Con este servicio, el Concello también busca facilitar el mantenimiento de las fincas particulares.