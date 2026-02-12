Lourenzo apoya al sector de la anguila ante la posibilidad de la prohibición de su pesca

El gobierno local de Soutomaior ha expresado su apoyo al sector de la anguila, un recurso del que depende la mayor parte de la flote la Cofradía Virgen del Carmen de Arcade.

El alcalde, Manu Lourenzo, solicita «a todas as administracións que nos sumamos na defensa da pesca artesanal e na busca de solucións para garantir a sostibilidade da especie», en respuesta a la intención del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de declarar a la anguila en peligro de extinción, lo que implicaría la prohibición de esta actividad pesquera.

Lourenzo, que se reunió con el pósito de Arcade, seguirá de cerca toda la información y novedades que se tengan en relación con la pesca de esta especie tras mostrar su apoyo al sector ante la incertidumbre de su futuro.

El regidor local destaca que para la cofradía de Arcade la anguila es un sector estratégico, ya que supone cerca del 80% de sus ingresos, con lo que para Soutomaior «sería unha situación calamitosa que se condenase a este sector á ruína».

Ante esta situación expuso los datos de la propia cofradía que avalan «o bo facer do sector e que nos últimos anos, lonxe de detectarse merma nas capturas, se teñen detectado repuntes».

El alcalde considera que hay muchas medidas para proteger la anguila, como el cuidado de su hábitat, antes que prohibir su pesca. «Non ten sentido prohibicións aquí mentres Francia e Portugal seguen pescando, hai informes nos que se establecen as principais causas que afectan a anguía, un animal que tivo unha redución no seu hábitat do 95%». Y destacó que la pesca artesanal «é unha pesca coidadosa e respectuosa e os anguileiros do sector son os principais preocupados en manter a sustentabilidade da especia porque levan xeracións adicándose a iso e ninguén ten máis sensibilidade ambiental coa especie que o sector de anguileiros de Arcade».