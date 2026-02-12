Alén Nós demanda la recuperación del patrimonio de Rande

La iniciativa del gobierno local de Redondela de impulsar la puesta en valor de su franja litoral en la parroquia de Cedeira con la recuperación de dos sendas costeras, dos proyectos que optan a los fondos europeos gestionados por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, ha sido cuestionada por la asociación cultural Alén Nós, que considera que el estado de abandono en el que se encuentran los elementos patrimoniales de la zona «non están en condicións dignas de seren mostrados».

Aunque el colectivo destaca como positivo que se pongan en marcha iniciativas para divulgar la riqueza del litoral redondelano desde el punto de vista paisajístico e histórico, subraya que el primer paso debería ser la recuperación de los atractivos culturales e industriales de esta zona de la ensenada de San Simón, como la fortaleza de Rande y los cargaderos de mineral de Coto Wagner y de Minerales de Hierro de Galicia, que se encuentran en muy mal estado de conservación.

Desde Alén Nós subrayan que «non abonda con sinalizar nin con debuxar liñas nun mapa» y puntualizan que la puesta en valor del patrimonio «require actuacións previas e decididas de conservación, restauración e mantemento, algo que o litoral de Rande leva anos agardando», indican a través de Radio Redondela. Asimismo insisten en que, sin esas medidas, «calquera itinerario corre o risco de converterse nun exercicio de publicidade máis que nun proxecto cultural serio».

El colectivo cultural confía en que, si se consiguen las ayudas europeas, «non se destinen unicamente a paneis e pasarelas, senón a rescatar do abandono elementos únicos do patrimonio industrial e histórico de Rande» e insta al Concello a realizar los trámites necesarios con las administraciones con competencias sobre los elementos patrimoniales para que hagan las intervenciones necesarias para su restauración y puesta en valor.

La propuesta del Concello contempla el trazado de dos rutas en el litoral de Cedeira con señales direccionales y paneles interpretativos para divulgar la riqueza histórica de la zona. La primera sería en la zona de A Portela de un kilómetro de longitud entre el conocido como Porto das Marés y el camiño da Porta Cedeira, en el que se incluyen elementos como el muelle de los Carabineiros y las ruinas de la Industria Metalífera Española (IME), ubicadas en Punta Socorro.

Noticias relacionadas

El otro sendero, de 1,9 kilómetros, partiría de la explanada del antiguo cargadero de mineral de Coto Wagner hacia el museo Meirande, atraviesa el núcleo d epoblación de Rande, las ruinas del castillo y remata en el arenal de Cabanas.