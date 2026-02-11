Redondela garantiza un servicio de taxi las 24 horas todo el año

El gobierno local de Redondela y los representantes del sector del taxi han cerrado un acuerdo estratégico para garantizar la plena disponibilidad del servicio público de transporte en todo el término municipal. Gracias a este compromiso se garantizará el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, atendiendo de manera efectiva tanto los cascos urbanos de Redondela y Chapela como las parroquias. La atención al cliente se realizará a través del teléfono de Radio Taxi 986686868.

Este acuerdo busca dar respuesta a las demandas históricas de movilidad de los vecinos, asegurando que cualquier persona pueda disponer de un taxi en cualquier momento, independientemente del punto del municipio donde se encuentre. Para alcanzar este objetivo, los 56 taxistas que operan en el concello coordinarán sus turnos para cubrir las franjas nocturnas y los festivos, reforzando así la seguridad y la conectividad local.

Por su parte, el gobierno local asumió el compromiso de llevar a pleno la actualización de las tasas del servicio. Esta revisión tarifaria es una de las reivindicaciones del sector para hacer frente al incremento del IPC y garantizar la viabilidad económica, que no vio actualizados sus precios en los últimos años. La alcaldesa, Digna Rivas, valoró positivamente la «vontade de diálogo e o esforzo profesional» de los taxistas y destacó que esta colaboración público-privada es «fundamental para garantir un transporte de calidade nun municipio tan disperso como o noso», recordando que iniciativas previas como el transporte escolar en taxi para los institutos ya demostraron el éxito de este modelo de trabajo.