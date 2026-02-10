Mayores
Ochocientas personas participan en los cursos de baile, gimnasia y memoria
Redondela inició ayer los programas de actividades para mayores de 55 años «Ritmo Vital», con clases de baile, «Equilibrio Vital», coa práctica de tai chi, y «Memoria Viva» con talleres cognitivos. Todas las actividades lograron un gran éxito de participación, con más de 800 inscritos.
La principal novedad de este programa son las clases de baile, que se estrenó el pasado verano con un ciclo al aire libre que tuvo una gran acogida. «En resposta á demanda dos veciños e veciñas incorporamos o baile tamén ás actividades anuais, facemos así un importante esforzo para mellorar a calidade de vida dos nosos maiores», explica la alcaldesa Digna Rivas. En total hay 120 personas inscritas en este curso que se imparte tanto en Redondela como en Chapela.
La mayor demanda son los cursos de tai chi, con 390 participantes en trece emplazamientos en todas las parroquias.
