Arranca la reforma de Talo Río para su transformación en un corredor verde

Las obras de reforma del entorno de la plaza de Talo Río arrancan hoy en el centro de Arcade como uno de los ejes principales para la humanización del casco urbano, una actuación enfocada a dar prioridad al peatón y favorecer tanto la vida de los vecinos como de los negocios asentados en ese ámbito.

El proyecto que fue adjudicado por importe de casi un millón de euros a la empresa Construcciones Castro Figueiro SLU y supondrá la transformación de la actual alameda de Talo Río así como parte de las calles Portal do Ribeiro y Rosalía de Castro. Según explicó el gobierno local, los trabajos comenzarán por la zona central de la plaza sin afectar a la parte pavimentada durante, al menos, las próximas dos semanas. Después se procederá a las obras en los dos laterales de la plaza y, una vez, rematada la reforma de la alameda será cuando se actúe en las calles Rosalía de Castro y Portal do Ribeiro.

El actual parque infantil de Talo Río quedará cerrado por precaución y seguridad mientras duren las actuaciones. Los árboles afectados por el proyecto serán todos replantados, algunos aprovechados en la propia actuación y otros se trasladarán a otros parques y jardines del municipio.

La ejecución de los trabajos en la calle Rosalía de Castro contempla la puesta en marcha de un plan especial del tráfico para minimizar las molestias a los vehículos del que se informará en tiempo y forma por parte del Concello. También en uno de los tramos de la calle Portal do Ribeiro se habilitará una zona de carga y descarga y, también, se permitirán servicios de 15 minutos.

Materiales nobles

Desde el gobierno local justifican la actuación en la alameda de Talo Río al considerar que en la actualidad presenta un importante deterioro y funciona como dos calles independientes y no como una plaza. «No novo núcleo urbano de Arcade figuran plataformas únicas, a renovación de pavimentos con materiais nobres e un corredor verde con árbores e un bosque no que se integrará o actual parque infantil», explican. Además, el proyecto también elimina uno de los principales problemas que tiene Talo Río «que son as barreiras arquitectónicas motivadas, sobre todo, por un firme de xabre que no inverno supón un importante problema para as persoas de mobilidade reducida e que ten ademais diferentes desniveis que obrigan as persoas a ter que desprazarse varios metros para transitar a praza dun lado ao outro», destacan.