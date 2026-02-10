Aprendices de científicos en Chapela

El instituto de Chapela ha sacado los experimentos de los laboratorios para llevarlos al vestíbulo y los pasillos del centro con motivo de la Semana da Ciencia en Galego, una actividad que se celebra hasta el próximo día 12 con el objetivo de mostrar a la sociedad la variedad y riqueza de la investigación científica que se realiza empleando la lengua gallega.

La iniciativa, impulsada por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega con la colaboración de los departamentos del área de Ciencias (Física y Química, Matemáticas, Tecnología, Biología y Geología y Sanitaria), contempló durante la primera jornada la exposición de distintos experimentos científicos conducidos por los propios estudiantes de ESO y Bachillerato para mostrar al resto de alumnos del centro y de los colegios Igrexa y Alexandre Bóveda los resultados de las pruebas. «Foron experiencias sorprendentes que contan cunha explicación científica relacionada coa física, a química, as matemáticas, a tecnoloxía, a bioloxía ou a xeoloxía . A explicación foi dada por 57 alumnas e alumnos voluntarios que pasaron semanas preparando os experimentos co profesorado da área de ciencias», explica el profesor Aldán Santamarina, uno de los responsables de la actividad.

Uno de los stands más llamativos los alumnos mostraban el corazón, los pulmones y riñones de un cerdo para explicar su funcionamiento. Otro grupo extrajo el ADN de unas fresas. En otra parte de la feria científica se explicaba el funcionamiento de un tornado y se mostraba un fluido no newtoniano. El alumnado de Matemáticas hizo experiencias de «matemagia» y mostró juegos basados en el principio geométrico de la distribución oculta, mientras los de tecnología mostraban el funcionamiento de dispositivos electrónicos programados por ellos y un recorrido por el centro con gafas de realidad virtual .

La iniciativa también incluye un ciclo de charlas científicas durante la semana con las ponencias de Nuria Estévez (CINBIO-UVIGO), Jesús Manuel Míguez (UVIGO), Ángeles Peña Gallego (UVIGO), Manuel Andrade Baliño (USC) y Manuel Vilares Ferro (UVIGO).