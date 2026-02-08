Un redondelano y un porriñés triunfan en la olimpiada informática

David Lago, del IES Pedro Floriani de Redondela, y Nicolás Freiría, del IES Ribeira de Louro de O Porriño, se proclamaron ganadores de la Olimpíada Informática Galega 2026 (OIG 2026), una cita organizada por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración con las tres universidades gallegas. En el certamen participaron alrededor de una treintena de estudiantes de educación secundaria (ESO), bachillerato y formación profesional de grado medio, procedentes de nueve centros educativos de toda Galicia.

Nicolás Freiría, de O Porriño. | FDV