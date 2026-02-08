Redondela solicita fondos europeos para potenciar dos rutas por el litoral

Redondela ha dado un nuevo paso en su estrategia de recuperación y puesta en valor de su franja litoral con la presentación de dos proyectos a los fondos europeos gestionados por el GALP Ría de Vigo-A Guarda. El objetivo principal es consolidar la denominada Ruta da Costa, un sendero peatonal que pretende en un futuro conectar todo el borde marítimo del término municipal, desde Soutoxuste hasta Chapela. Los proyectos propuestos se tratarían de dos rutas litorales en la parroquia de Cedeira, una en el tramo de A Portela, y la otra en el estrecho de Rande.

Una de las actuaciones más destacadas es el denominado «Proxecto de Sinalización da Ruta da Costa e Recursos Turísticos no tramo A Portela», en la parroquia de Cedeira. Esta intervención actuará sobre un tramo de casi un kilómetro entre el conocido como Porto das Marés y el camiño da Porta Cedeira. La propuesta no solo busca facilitar el tránsito peatonal por el litoral mediante señales indicativas unificadas, sino también convertir el paseo en una «experiencia interpretativa». Para ello está prevista la instalación de paneles informativos que permitirán a los vecinos y a los visitantes conocer a fondo la riqueza histórica y ambiental de la zona. La ruta, con un trazado lineal con escasa dificultad, apta para cualquier persona independientemente de su condición física, discurre por un entorno de alto valor natural, ecológico y patrimonial. Entre los recursos que se pondrán en valor destacan la propia ensenada de San Simón, incluida como espacio natural protegido en la Rede Natura 2000, el muelle de los Carabineiros y el patrimonio industrial como restos de la Industria Metalífera Española (IME) ubicados en Punta Socorro.

Con esta solicitud al GALP el Concello reafirma «o seu compromiso coa economía azul e o turismo sostible», explica Rivas. Según señala la responsable municipal, «trátase de devolverlle o mar á xente, garantindo que o crecemento turístico sexa compatible coa preservación dun ecosistema tan fráxil e valioso como o da nosa enseada».

Respecto al proyecto de señalización en Rande, se trata de un tramo de 1,9 kilómetros comprendido entre las parroquias de Cedeira y Trasmañó. El itinerario parte de la explanada del antiguo cargadero de mineral de Coto Wagner hacia el museo Meirande, atravesando el núcleo de Rande hasta la carretera N-552. Desde allí, la ruta continúa por el camiño da Igrexa Vella y el antiguo vial de servicio del puente de Rande, pasando por las ruinas de la fortaleza y regresando por una senda costera que desemboca en el arenal de Cabanas. Este proyecto también contempla un trazado alternativo que conecta el camino de la playa de Rande directamente con la fortaleza, pasando por las inmediaciones del cargadero. La intervención consistirá en la instalación de señales direccionales y paneles interpretativos para divulgar la riqueza histórica de la zona. Con estas actuaciones, el Concello reafirma su apuesta «por un modelo de turismo de natureza e proximidade, respectuoso co medio mariño e que pon en valor a paisaxe da ría».