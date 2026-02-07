La exposición de Sargadelos, aún sin fecha de reapertura

La exposición de Sargadelos de la colección privada del empresario Adriano Marques de Magallanes, que fue donada en 2017 al Concello de Redondela, permanece cerrada al público desde hace seis años en el albergue de la Casa da Torre. La causa: el conflicto que mantienen Xunta y Concello por la cesión de la sala y los costes de gestión de la muestra tras caducar el convenio en 2020, firmado por el anterior gobierno del PP, que establecía condiciones de seguridad con cámaras de vigilancia.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, urge de nuevo a la Axencia de Turismo de la Xunta a formalizar el convenio administrativo que permita reabrir la exposición, uno de los mejores conjuntos de cerámica de Sargadelos de toda Galicia. La responsable municipal recuerda que en noviembre de 2024 se celebró una reunión en el Concello de Redondela entre ella y el director de la Axencia, José Manuel Merelles, en el que este se comprometió a que en un plazo de tres meses estarían los nuevos convenios firmados. Pero la realidad es que, más de un año después, en el Concello siguen a la espera.

El responsable de Turismo de la Xunta había mostrado su interés por conocer personalmente la colección de cerámica de Sargadelos, visita que realizó acompañado por la alcaldesa y la concejala de Cultura Rita Pérez. En el recorrido Merelles pudo comprobar personalmente como está expuesta la colección en vitrinas cerradas y bien conservadas, contando la sala con cámaras de vigilancia. La muestra lleva cerrada desde 2020, y la regidora local reprocha a la Xunta que desde esa fecha «non realizou labores de mantemento das salas, nin autorizaron ao Concello a facelas».

En cuanto a la solicitud realizada por la Xunta sobre los medios de seguridad en la sala de la Casa da Torre, la alcaldesa recuerda que en el convenio de cesión inicial se estableció que se realizaría con cámaras de vigilancia, el equipo que se conserva a día de hoy en la sala. Rivas señala que si el Plan Xacobeo tiene intención de renovar la cesión «nas mesmas condicións», los requisitos en materia de seguridad «deberían ser os mesmos».

Rivas, a través de los servicios técnicos del Concello, ya solicitó a la Xunta «que na maior brevidade posible» se realicen las gestiones necesarias para la renovación de los convenios para el uso de la sala con la exposición, así como la cesión de la plaza de la Casa da Torre y de la parcela O Carballo das Cen Pólas y la finca anexa «A Garonda», en Reboreda. Así, concluye que el Concello está «na mellor das disposicións para asinar este acordo polo que agardamos desde hai anos».