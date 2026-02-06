Soutomaior aplaza el desfile de comparsas al día 22 por el mal tiempo

El Concello de Soutomaior anunció ayer que, debido a la previsión de lluvias para este sábado, se aplaza el desfile de comparsas de Entroido para el próximo domingo 22.

Las malas previsiones meteorológicas también obligó a cambiar la animación de calle en los comercios a cargo de Juan de Arcade, que estaba prevista para hoy y ahora pasa al próximo viernes 13. Pese a estos cambios, desde el gobierno local confían en poder celebrar el resto del programa del Carnaval con normalidad del 13 al 22.

Noticias relacionadas

Los actos del día 14, el Entroido Infantil, y el del 15, el encuentro de Entroidos, la procesión do Galo y la Fiada, en caso de lluvia se trasladarían a la Casa do Pobo do Val Sobral.