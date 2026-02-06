Entroido
Soutomaior aplaza el desfile de comparsas al día 22 por el mal tiempo
La animación de calle en los comercios a cargo de Juan de Arcade también se pasa al próximo viernes 13
El Concello de Soutomaior anunció ayer que, debido a la previsión de lluvias para este sábado, se aplaza el desfile de comparsas de Entroido para el próximo domingo 22.
Las malas previsiones meteorológicas también obligó a cambiar la animación de calle en los comercios a cargo de Juan de Arcade, que estaba prevista para hoy y ahora pasa al próximo viernes 13. Pese a estos cambios, desde el gobierno local confían en poder celebrar el resto del programa del Carnaval con normalidad del 13 al 22.
Los actos del día 14, el Entroido Infantil, y el del 15, el encuentro de Entroidos, la procesión do Galo y la Fiada, en caso de lluvia se trasladarían a la Casa do Pobo do Val Sobral.
