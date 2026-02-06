Redondela estrecha los lazos con las familias de las víctimas de San Simón

El trabajo de recuperación de la Memoria Democrática impulsado por el gobierno local de Redondela comienza a dar sus frutos. Gracias a la labor de difusión realizada a través de la nueva página web memoriademocratica.redondela.gal, el Concello ha conseguido contactar con familiares de presos que sufrieron el horror de la isla de San Simón durante su etapa como prisión franquista, por la que pasaron más de 5.600 presos con, al menos, 517 víctimas del hacinamiento, el hambre y las enfermedades.

Uno de los contactos logrados recientemente es el de la bisnieta de Francisco Merino, la jienense María del Pilar López Vera, quien documentó el periplo de su bisabuelo en el libro «Francisco Merino, el alcalde de los mantecaos». La obra recupera y dignifica la memoria del que fue una de las miles de víctimas del franquismo que sufrieron la colonia penitenciaria de la isla redondelana en el periodo entre 1936 y 1943.

El proyecto de digitalización y publicación de los datos de los represalias busca precisamente esto: que los nombres y apellidos que constan en los archivos lleguen a sus familias. La página web no solo posibilita a los descendientes consultar información, sino que también acerca testimonios que ayudan a completar el mapa emocional e histórico de San Simón. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destacó que este tipo de hallazgo, como el caso de la bisnieta de Francisco Merino, «dan sentido a todo o esforzo institucional». Para la regidora local, la declaración de la isla como Lugar de Memoria Democrática «debe ir acompañada dunha labor constante de posta en común coa sociedade civil e as asociacións de memoria».

Último alcalde de Pegalajar

La historia de Francisco Merino, último alcalde republicano de Pegalajar (Jaén), es el reflejo de muchos otros que, por defender la legalidad democrática, acabaron detenidos y condenados a una prisión franquista. El libro escrito por su bisnieta no solo es un ejercicio de genealogía familiar, sino una crónica necesaria sobre la represión y la vida diaria en el campo de concentración ubicado en la ensenada de San Simón durante los años más oscuros de la dictadura. Merino recaló en la isla redondelana después de un Consejo de Guerra que lo sentenció a cadena perpetua el 25 de noviembre de 1939. Su fallecimiento en el penal redondelano consta el 14 de junio de 1941 a causa de una «cardiopatía».

Rivas, como alcaldesa y responsable de la Concejalía de Memoria Democrática, invita a toda la ciudadanía, y en particular a los descendientes de los presos de San Simón, a seguir utilizando las herramientas de contacto de la web «para seguir tecendo esta rede de dignidade e recordo».