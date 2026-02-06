Presentación del libro «Un mapa do Lar» en Redondela

Moncho Iglesias Míguez y Rocío Viéitez Ferro presentan mañana sábado en Redondela, a las 12.00 horas, el libro «Un mapa do Lar», de Randa Jarrar, y mantendrán un coloquio alrededor de la literatura palestina traducida al galego. El acto será en la nueva librería Rosalía e compañía (C/ Reveriano Soutullo, 25), con la colaboración del colectivo Pro-Palestino de Redondela. La entrada es libre hasta completar aforo.