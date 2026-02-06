Espectáculo sobre la regueifa en Redondela
A.P.
Redondela
El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge mañana, a las 20.00 horas, el espectáculo «Territorio Regueifa». Esta propuesta combina el teatro, humor, música y la improvisación, en el que tres regueifeiros introducirán a los espectadores en el arte de la regueifa, sus orígenes, su evolución y su vigencia en la actualidad. Está dirigido por José L. Prieto e interpretado por Lupe Blanco, Josinho da Teixeira y Manolo Maseda. El precio de la entrada es 3 euros.
