Espectáculo sobre la regueifa en Redondela

A.P.

Redondela

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge mañana, a las 20.00 horas, el espectáculo «Territorio Regueifa». Esta propuesta combina el teatro, humor, música y la improvisación, en el que tres regueifeiros introducirán a los espectadores en el arte de la regueifa, sus orígenes, su evolución y su vigencia en la actualidad. Está dirigido por José L. Prieto e interpretado por Lupe Blanco, Josinho da Teixeira y Manolo Maseda. El precio de la entrada es 3 euros.

