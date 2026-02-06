El BNG critica que Rivas aún no pusiera en marcha la Tarxeta Social

El grupo municipal del BNG de Redondela denuncia que el gobierno local no haya puesto en funcionamiento todavía la Tarxeta Social, anunciada por la alcaldesa el pasado año durante los debates para la aprobación de los presupuestos.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, acusa al gobierno local de «irresponsable por utilizar un recurso de carácter social para chantaxear ao BNG». En este sentido afirma que «nunca foi vontade do goberno municipal a creación desta tarxeta, só a empregaron como arma arroxadiza». En edil se refiere a que en la presentación de los presupuestos de 2025, el equipo de gobierno señaló que, de no aprobarse, no se podría crear esta tarjeta social. «Nunca explicaron quen iban ser os beneficiados, a fórmula para desenvolvela nin o período de vixencia», subraya González.

El portavoz nacionalista recuerda que la alcaldesa, Digna Rivas, se comprometió a «poñer en marcha un recurso para aliviar a situación de ducias de familias en Redondela, e non o fixo. Asistimos a unha nova irresponsabilidade en toda regla do goberno local», lamenta.

Por último considera que es necesario un cambio de rumbo en el área de Servizos Sociais, «que tanto PP como PSOE xa demostraron que non lles interesa». En este sentido afirma que se deben desarrollar «políticas pensadas por e para as necesidades dos veciños e veciñas, lonxe dos egos persoais», y garantiza que desde el Bloque «imos traballar para devolver os servizos sociais a lugar que ocuparon, referentes en Galiza».